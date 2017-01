Auto prallte gegen Milchlaster: schwer Verletzter

In der Nacht auf Donnerstag ist bei Elixhausen (Flachgau) ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er prallte auf der glatten Straße gegen einen Milchlastwagen. Es war einer von mehreren Unfällen durch den Schnee.

Das Auto kam gegen 2.00 Uhr bei Elixhausen-Ursprung ins Schleudern und prallte frontal mit dem Milchtankwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 39-jährige Lenker im Auto eingeklemmt. Der Motorblock wurde aus dem Pkw in einen angrenzenden Garten geschleudert.

Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten aus dem Wrack, Notarzt und Rettung brachten ihn ins Salzburger Unfallkrankenhaus. Der Lastwagenfahrer wurde mit einem Schock in Landeskrankenhaus gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten war die Mattseer Landesstraße (L101) rund zwei Stunden lang gesperrt.

Lkw-Tank aufgerissen: A10 fast vier Stunden gesperrt

Dieser Unfall war aber nur einer von landesweit neun, bei denen Feuerwehren in der Nacht ausrücken mussten, um Fahrzeuge aus dem Schnee zu bergen. So war Mittwochabend auf der Tauernautobahn (A10) bei Flachau (Pongau) ein Sattelschlepper auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten: Das Schwerfahrzeug prallte gegen die Mittelleitschiene, der Treibstofftank wurde aufgerissen.

17 Mann der Feuerwehr Flachau konnten verhindern, dass Diesel in den Kanal gelangte und in der Erde versickerte. Wegen der Aufräumarbeiten war die A10 in Richtung Salzburg beinahe vier Stunden lang gesperrt. Der 60-jährige Lkw-Lenker aus Zypern wurde nicht verletzt. Er war auch nicht alkoholisiert.

Bereits Mittwochnachmittag war auf der Pinzgauer Straße (B311) bei St. Georgen (Pinzgau) ein 43-jähriger Deutscher auf zwei Autos vor ihm aufgefahren. Der Mann war auf der Schneefahrbahn ins Rutschen geraten. Durch die Kollision wurde ein 54-jähriger Pinzgauer leicht verletzt. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

