Jazzlegende Wilfer: Konzert zum 80er

Der 80-jährige Pianist und Komponist Rudi Wilfer ist eine Salzburger Jazzlegende. Er hat viele Preise gewonnen und lebt seit vielen Jahren im Lungau. Donnerstagabend gibt er in Mauterndorf ein Festkonzert.

Mit seinem Sohn, dem Geiger Felix Wilfer, steht Rudi Wilfer Donnerstagabend auf der Bühne im Festsaal von Mauterndorf. Bei den Proben gab es noch viel vorzubesprechen. Denn schließlich wollen die beiden auch einige Improvisationen zum Besten geben. „Wir spielen ja schon viele Jahre gemeinsam“, sagt Rudi Wilfer. „Das ist eine unglaublich liebenswerte Arbeit, obwohl es manches Mal sehr hart zugeht bei den Übungen. Denn das Verhältnis Vater und Sohn ist nicht immer so einfach. Aber der Respekt vom Sohn zum Vater ist noch größer als der Respekt vom Vater zum Sohn.“

ORF

„Man hat ja noch Zukunftspläne“

Rudi Wilfer musizierte schon mit Größen wie Friedrich Gulda, Fatty George und Erich Kleinschuster. Die meisten Kompositionen, die er spielt, stammen von ihm selbst. Erst mit 32 Jahren konnte er am Wiener Konservatorium Komposition studieren. Dabei half ihm sein Freund Friedrich Gulda: „Da hat er mir zuliebe einen Brief an die Direktion geschrieben und hat mich gelobt. Und der letzte Satz war dann: ‚Viel Talent und nichts gelernt.‘ Aber ich habe dann die Aufnahmsprüfung machen dürfen und habe dann vier Jahre studiert.“

Musik soll Freude bereiten - so lautet die Devise von Rudi Wilfer. Konzerte bereiten ihm keinerlei Stress - ganz im Gegenteil: „Wenn man das Glück hat, dass man ein alter Knabe und gesund ist, dann hat man ja noch Zukunftspläne.“

