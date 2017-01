Einkaufszentrum ZIB an Privatinvestoren verkauft

Das Einkaufszentrum „Zentrum im Berg“ in Salzburg-Schallmoos hat seit Mittwoch einen neuen Besitzer. Das 16.000 Quadratmeter große Zentrum am Fuße des Kapuzinerbergs ist an österreichische Privatinvestoren verkauft worden.

Das seit 1996 bestehende Einkaufszentrum wurde von der Immofinanz AG an eine Gruppe österreichischer Privatinvestoren verkauft. Über den Verkaufspreis des 16.000 Quadratmeter großen ZIB wurde Stillschweigen vereinbart. Der Deal wurde am Dienstag vereinbart. „Insbesondere Privatinvestoren schätzen Fachmarktzentren sowie kleinere Einkaufszentren zur nachhaltigen Veranlagung“, sagte Franz Pöltl, Geschäftsführer des neuen Besitzers.