Mülltonnen-Zündler in Salzburg-Herrnau

Ein 37-jähriger Salzburger soll in der Nacht auf Mittwoch in Salzburg-Herrnau mindestens sechs Müllcontainer in Brand gesetzt haben. Die Polizei griff den Verdächtigen auf. Er leugnete gezündelt zu haben.

Die Mülltonnen in Salzburg-Herrnau waren zur Abholung vor den Häusern abgestellt. Der 37-Jähriger soll darin befindliche Papierreste angezündet haben. Die Feuerwehr konnte die kleinen Brände löschen. Der Verdächtige wurde kurz nach Alarmierung in der Nähe des Tatortes auf der Straße aufgegriffen. Der Mann aber leugnete, die Tonnen in Brand gesetzt zu haben. Die Polizei erhofft sich nun, den Verdacht mittels Videomaterial zu bestätigen. Der Salzburger wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt.