Terrorverdächtiger wird dem Richter vorgeführt

Am Landesgericht wird am Mittwoch jener Marokkaner dem Richter vorgeführt, der in Fuschl (Flachgau) unter Terrorverdacht festgenommen worden war. Bei einer Haftprüfung wird entschieden, ob der 25-Jährige in U-Haft bleiben muss.

Der Marokkaner steht, wie mehrmals berichtet, in Verdacht einen Anschlag in Salzburg zwischen Weihnachten und Silvester geplant zu haben. Bei der Haftprüfungsverhandlung am Mittwoch entscheidet sich, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft bleibt oder freigelassen wird. Jeder Untersuchungshäftling hat solche Termine innerhalb gesetzlich festgelegter Fristen.

Dazu kommen ein Richter, ein Staatsanwalt und der Verteidiger des Marokkaners zusammen. Die Haftgründe seien dieselben wie schon vor zwei Wochen, sagt Staatsanwaältin Barbara Fischer.

„Fluchtgefahr und Tatbegehungsgefahr“

„Bisher wurde als Haftgrund Fluchtgefahr angenommen, da der Beschuldigte einen rechtskräftigen Abschiebebescheid in der Hand hat. Er muss in sein Heimatland zurück. Er hat Familienkontakte in seinem Heimatland und keinerlei soziale Integration in Österreich. Daher ist anzunehmen, dass er sich durch Flucht oder Verstecken der Strafverfolgung entzieht. Ein zweiter Haftgrund ist Tatbegehungsgefahr.“

Handys und Laptop werden ausgewertet

Die Polizei ist indes weiter mit der Auswertung von drei Mobiltelefonen und einem Laptop des Marokkaners beschäftigt. Die Geräte sind bei der Hausdurchsuchung im Fuschler Pfarrhof am 19. Dezember gefunden worden. Weil alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen und für die Übersetzung von Textnachrichten auch Dolmetscher gebraucht werden, dauert die Überprüfung einige Zeit.

Wann die Kronzeugin befragt wird, ist noch nicht bekannt. Diese junge Frau aus Palästina sagt, sie habe den Marokkaner bei einem Telefonat über die schwere Straftat sprechen hören.

