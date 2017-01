Zahl der Waffenbesitzer deutlich gestiegen

Seit Beginn der Flüchtlingskrise im September 2015 ist die Zahl der Schusswaffenbesitzer im Bundesland Salzburg stark gestiegen. Das belegen Zahlen aus dem zentralen Waffenregister des Innenministeriums.

Besonders im ersten Halbjahr 2016 haben sich viele Salzburger eine Pistole oder ein Gewehr zugelegt. Mit 1. September 2015 hat es im Bundesland Salzburg 14.800 Besitzer von registrierten Schusswaffen gegeben, mit 1. Jänner waren es exakt genau 16.946 gewesen. Das entspricht einer Steigerung von 15 Prozent in nur 15 Monaten.

Anfang September 2015 hatte die Flüchtlingskrise begonnen, die seitdem in Österreich und Europa die politische Diskussion prägt. Diese Diskussion hat dazu geführt, dass gerade im ersten Halbjahr 2016 viele Salzburger eine Waffe neu registriert haben - das zeigen die Zahlen aus dem Waffenregister des Innenressorts ganz deutlich.

Zehn Prozent mehr Schusswaffen

Im zweiten Halbjahr ist die Entwicklung dann merkbar abgeflaut. Nicht ganz so stark wie die Zahl der Waffenbesitzer ist die Zahl der registrierten Schusswaffen selbst gestiegen, nämlich von knapp 52.000 auf knapp 57.000. Dies bedeutet ein Plus von zehn Prozent. Rund zwei Drittel der registrierten Waffen in Salzburg sind Sport- oder Jagdgewehre, der Rest sind Pistolen und Revolver.

