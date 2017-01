Sexuelle Belästigung: Verdächtiger in U-Haft

Jener 18-Jährige, der in der Silvesternacht eine 31-Jährige auf dem Residenzplatz in der Stadt Salzburg sexuell bedrängt haben soll, ist nun in Untersuchungshaft genommen worden.

Das hat die stellvertretende Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Barbara Fischer, am Dienstag auf Anfrage der Austria Presse Agentur (APA) bestätigt. Die U-Haft wurde mit „Tatbegehungs- und Fluchtgefahr“ begründet, wie Fischer erläuterte. Ermittelt werde wegen des Vorwurfs der geschlechtlichen Nötigung.

Laut Polizei war der Asylwerber aus Afghanistan stark alkoholisiert, als er versucht habe, die aus Deutschland stammende Frau im Gedränge der Silvesterfeierlichkeiten immer wieder zu küssen. Zudem soll er ihr in den Genitalbereich gegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft wird nun ein Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit des Teenagers einholen. Es stelle sich die Frage, ob der 18-Jährige aufgrund seines Alkoholkonsums zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sei. „Er sagt, er sei so rauschig gewesen, dass er nichts mehr weiß“, sagte die Staatsanwältin.

