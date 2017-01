Häuslbauer-Förderung: Limit bald erreicht

Bei der Wohnbauförderung ist das Kontingent für Ein- und Zweifamilienhäuser mittlerweile fast ausgeschöpft. Binnen 24 Stunden trafen 80 Anträge ein. 100 will das Land Salzburg im ersten Quartal 2017 annehmen.

Bei Wohnungskäufern ist der Andrang offenbar weniger stark. In der ersten Tranche werden insgesamt 300 Förderungen vergeben. Binnen 24 Stunden sind für Eigenheime und Eigentumswohnungen insgesamt 176 vollständige Anträge eingegangen. Das Kontingent ist somit bereits zu mehr als der Hälfte erschöpft - vorausgesetzt, dass alle Antragsteller die vorgegebenen Kriterien auch erfüllen.

Für Eigenheime wird es schon knapp

Für die Kaufförderung gibt es derzeit 150 Interessenten. Sie haben sich gleich am ersten Tag eine Zugangsberechtigung für die Antragstellung verschafft. Für Eigentumswohnungen werden insgesamt 200 Förderungen vergeben, aktuell liegen der Wohnbauabteilung 96 fertige Anträge vor.

ORF

Enger wird es für Häuslbauer, die noch im ersten Quartal in den Genuss des Geldsegens kommen möchten. 100 Interessenten haben bereits den Zugang für die Antragstellung. Das entspricht genau der Anzahl der Förderungen, die das Land in diesem Bereich vergeben wird. Wer als erstes kommt, wird bedient. 80 komplette Anträge wurden bereits gestellt, somit sind in diesem Bereich bis Ende März nur noch 20 weitere möglich.

Links: