Brüderpaare kollidierten: Drei Schwerverletzte

Eine Kollision zwischen zwei Brüderpaaren auf einer Piste in Obertauern (Pongau/Lungau) hat Montagnachmittag insgesamt drei schwer Verletzte gefordert: Ein Zehn- und ein 17-Jährigen wurden von Niederländern nach einem Sturz gerammt.

Zwei Brüder aus den Niederlanden - 46 und 48 Jahre alt - war in einem Flachstück einer Piste der Kringsalmbahn zusammengestoßen. Beide stürzten. Einer von ihnen rammte dabei aber einen auf der Piste knienden zehnjährigen Stadt-Salzburger, der kurz zuvor selber gestürzt war, und dessen 17-jährigen Bruder.

Schädelprellung, Rippenbrüche, Schulterverletzung

Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitt der Zehnjährige trotz seines Helms eine Schädelprellung. Auch die beiden niederländischen Brüder wurden schwer an den Rippen bzw. an der Schulter verletzt. Der 17-Jährige kam mit leichten Verletzungen am Schienbein davon. Alle vier wurden von der Pistenrettung zum Arzt gebracht.

Bereits Montagvormittag stießen auf der Schmittenhöhe bei Zell am See (Pinzgau) ein zwölfjähriger Brite und 52-jähriger Deutscher zusammen. Der Bub klagte nach dem Sturz über Rückenschmerzen - deshalb wurde er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach (Pongau) geflogen. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

