Neue Notarztbasis: Erleichterung in Mittersill

Seit Jahreswechsel ist in Mittersill (Pinzgau) ein fixer Notarzt für den Oberpinzgau stationiert. In der Region ist man erleichtert über die neue Regelung - sowohl in der Politik als auch bei den niedergelassenen Ärzten.

Bisher mussten Ärzte aus dem Mittersiller Krankenhaus und die praktischen Ärzte der Region die Notarztdienste quasi „nebenbei“ bewältigen. Jetzt ist das neue Notarztfahrzeug beim Tauernklinikum Mittersill stationiert: „Der Vorteil ist, dass man den Arzt relativ rasch zum Patienten bringen kann und wir durch dieses Fahrzeug dann keine langen Bindungszeiten haben - sprich: Wir sind dann gleich einmal wieder einsatzbereit und abkömmlich für den nächsten Patienten“, sagt der leitende Notfallsanitäter Christian Leitner.

„Wir haben weite Wege“

Nach der Neuregelung werden die Notärzte wochentags vom Tauernklinikum in Mittersill gestellt. In der Nacht und am Wochenende machen externe Notärzte aus der näheren und weiteren Umgebung Dienst: „Besondere Herausforderungen sind natürlich auch, wenn es um mehrere Verletzte geht“, sagte der leitende Mittersiller Notarzt Peter Hösl. „Natürlich haben wir auch weite Wege. Wir müssen den Patienten so stabilisieren, dass er auch einen längeren Transport übersteht.“

Für die praktischen Ärzte in der Region ist die neue Notarztregelung eine Erleichterung, schildert der praktische Arzt Christian Lerch aus Bramberg: „Bisher war’s so, dass wir Hausärzte hauptsächlich im hausärztlichen Bereitschaftsdienst in der Nacht, am Wochenende und zu den Feiertagen zu Notfällen hingerufen wurden, weil bisher in Mittersill kein Notarztstützpunkt war, der rund um die Uhr besetzt war.“

„Sehr froh über permanente Einrichtung“

Das Einsatzgebiet des Mittersiller Notarztes reicht im Salzachtal rund 40 Kilometer von Krimml bis nach Niedernsill - dazu kommen die Seitentäler. Für die Bürgermeister des Oberpinzgaus war der neue Notarztstützpunkt eine wichtige Forderung: „Wir sind sehr froh, dass es jetzt eine permanente Einrichtung hier im Krankenhaus Mittersill gibt“, sagt der Mittersiller Bürgermeister Wolfgang Viertler. Der Notarzt wird täglich im Durchschnitt drei Mal gebraucht - so die Berechnungen.

