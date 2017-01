Arbeitslosigkeit: Salzburg wieder am besten

Salzburg war im Dezember das Bundesland mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Gegenüber Dezember 2015 ist die Quote um 5,8 Prozent gesunken. Derzeit ist die Arbeitslosenrate in Salzburg nur knapp halb so hoch wie im Östrerreich-Schnitt.

Zu Jahresende 2016 waren im Bundesland Salzburg 15.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Besonders eklatant ist der Rückgang der Arbeitslosenrate bei Männern mit 7,4 Prozent sagt der Landesgeschäftsführer des Salzburger Arbeitsmarktservice, Siegfried Steinlechner.

Neun Prozent weniger Arbeitslose am Bau

„Das ist zum einen ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Bausaison heuer länger dauert, wodurch die Arbeitslosigkeit am Bau Ende Dezember um neun Prozent niedriger war als ein Jahr davor. Aber auch in der Warenproduktion, wo auch überproportional viele Männer tätig sind, ist die Arbeitslosigkeit um neun Prozent gesunken.“

Wieder starker Zuwachs bei Langzeitarbeitslosen

Auch im Tourismus und in der Altersgruppe der über 50-Jährigen konnte die Arbeitslosigkeit weiter gesenkt werden. Den stärksten Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen meldet der Lungau mit minus 16 Prozent, gefolgt vom Pinzgau.

Einziger Wermutstropfen bei dieser Erfolgsbilanz: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen - also Menschen, die bereits seit mehr als ein Jahr ohne Job sind, hat mit plus 25 Prozent weiter zugenommen. Insgesamt betrug die Anzahl der Dienstverhältnisse im Bundesland Salzburg zum Jahresende 250.000.

