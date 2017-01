Schweizerin bei Alpinunfall schwer verletzt

Bei einem Alpinunfall am Schober in Fuschl (Flachgau) ist Sonntagnachmittag eine 48-jährige Urlauberin aus der Schweiz schwer verletzt worden. Die Frau rutschte auf einem vereisten Steig aus.

Dabei erlitt die Schweizerin, die mit ihrem Mann und einer Bekannten unterwegs war, so schwere Verletzungen am Knie, dass sie nicht mehr weitergehen konnte. Die Begleiter der Schweizerin alarmierten die Einsatzkräfte. Bergretter aus St. Gilgen und ein Alpinpolizist aus Strobl (beide Flachgau) stiegen zu der Verletzten auf und führten die Erstversorgung durch. Anschließend musste die Frau in einer Trage zu einer Forststraße abgeseilt und von dort ins Tal getragen werden.

Links: