Stark alkoholisierte Autolenker zu Neujahr

Nach den Silvesterfeiern haben sich zu Neujahr in Salzburg einige Autofahrer offensichtlich viel zu früh wieder ans Steuer gesetzt: Die Polizei griff Lenker mit Werten jenseits der 1,5 Promille auf.

Mit knapp 2,1 Promille verursachte eine 23-jährige Oberösterreicherin Sonntagvormittag in Hallwang (Flachgau) einen Unfall. Die junge Mondseerin kam von der Straße ab und prallte gegen Werbe- und Hinweisschilder neben der Straße. Verletzt wurde niemand. Allerdings musste die Frau ihren Führerschein abgeben und wird jetzt angezeigt.

Auch in Saalfelden (Pinzgau) fiel am Sonntag gegen 15.00 Uhr eine 52-jährige schwer alkoholisierte Autofahrerin der Polizei auf. Die Beamten machten eine Verkehrskontrolle bei ihr - der Alkotest ergab knapp 1,7 Promille. Auch die Saalfeldenerin verlor den Führerschein und wird jetzt angezeigt.

Betrunkener 15-Jähriger fuhr mit Auto eines Freundes

Und in der Neujahrsnacht setzte sich ein schwer betrunkener 15-jähriger in St. Margarethen (Lungau) ans Steuer eines Autos eines Freundes. Der Jugendliche hatte den Autoschlüssel unter einem Vorwand an sich gebracht. Nach kurzer Fahrt fuhr er gegen eine Hotelmauer und flüchtete zu Fuß.

Polizisten konnten den Jugendlichen schließlich zu Hause bei seinen Eltern ausforschen. Ein Alkotest bei dem 15-Jährigen ergab mehr als 1,5 Promille. Der junge Lungauer wird jetzt bei Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Link: