Wenig Freude mit 1,7-Millionen-Hallensanierung

In der Stadt Salzburg wird zurzeit gerade die desolate PSV-Sporthalle generalsaniert - ein Bauvorhaben, das Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) wenig Freude macht. Denn die Halle war erst 2003 eröffnet worden.

1,7 Millionen Euro kostet die gerade laufende Sanierung der PSV-Halle notwendig - eine Ausgabe, die Schaden nicht froh macht: „Glücklicherweise ist die Stadt liquide und wir können solche Lasten schultern. Lustig ist es natürlich nicht, dass nach doch relativ kurzer Nutzungsdauer - die Halle ist noch keine 15 Jahre alt - jetzt schon gravierende Mängel aufgetreten sind. Aber es nützt nichts: Wir müssen das machen.“

ORF/Peter-Paul Hahnl

Die Halle wurde 2003 eröffnet worden. 2013 wurden dann Schimmelschäden entdeckt. Zudem war ein ursprünglich vorgesehener Lift nie eingebaut worden und die Dachkonstruktion war undicht. Die deshalb notwendig Generalsanierung hat auch für einigen Unmut im Magistrat gesorgt - mehr dazu in Kontrollamt kritisiert desolate Sporthalle (salzburg.ORF.at; 27.5.2016).

Neue Halle in Liefering wird im Jänner eröffnet

Im Jahr 2017 sei es aber Ziel der Stadt Salzburg, durch verbesserte Hallen die Lust am Sporteln anzukurbeln, betont Schaden. Im Jänner wird dazu die Sporthalle in Liefering eröffnet - das neue Sportzentrum Nord. Die knapp zehn Millionen Euro teure Halle ist vor allem für Ballsportarten gedacht und stellt eine wichtige Ergänzung zum bestehenden Sportzentrum Mitte dar. Sie wurde als Ersatz für die abgerissene Riedenburghalle gebaut - mehr dazu in Stadt Salzburg: Neue Ballsporthalle fast fertig (salzburg.ORF.at; 26.11.2016).

Geld gibt es auch für die Vereine und für die Jugendarbeit. Insgesamt 290.000 Euro schießt die Stadt 2017 zu. Die Vereine seien eine wichtige Basis für den Breitensport, so Schaden.