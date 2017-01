Bankomatkassen-Ausfälle treffen Skigebiete

Die österreichweiten Ausfälle von Bankomatkassen des Zahlungsunternehmens SIX haben am Sonntag eine Salzburger Skigebiete getroffen. So gab es bei den Gasteiner Bergbahnen (Pongau), aber auch in Zell am See (Pinzgau) Probleme.

Die Gasteiner Bergbahnen haben bei ihren Kassen in Bad Hofgastein und Bad Gastein Terminals von SIX in Betrieb. Sie alle funktionierten am Sonntag wegen des österreichweiten Ausfalls nicht. Für die Bergbahnen war das äußerst unangenehm, schilderte Vorstand Franz Schafflinger dem ORF: Denn nur bei einer Kassa in Bad Hofgastein sei es gelungen, von einer Partnerfirma ein funktionierendes Kartenterminal der SIX-Konkurrenzfirma Card complete aufzutreiben.

Skigäste zu Bankomaten in Geldinstituten geschickt

Sonst seien die Kunden zum Teil zu nahegelegenen Bankomaten bei Geldinstituten zum Geldabheben geschickt worden, schilderte Schafflinger. Bei Gästen, die in Gasteiner Hotels übernachten, könne die Verrechnung der Skikarte über das Hotel laufen. Die Warteschlangen an den Kassen seien aber dennoch lange gewesen, so der Gasteiner-Bergbahnen-Chef.

Auch bei den Schmittenhöhe-Bahnen in Zell am See (Pinzgau) gab es Probleme, schilderte Prokurist Ferdinand Eder dem ORF. Hier habe die Zahlung mit Bankomatkarten zwar funktioniert, bei Kreditkarten hakte es aber. Gerade ausländische Gäste würden oft mit Kreditkarte bezahlen, so Eder. Auch hier wurden die Skigäste zu den Bankomaten bei den Geldinstituten geschickt. Keine Probleme gab es dagegen in den Skigebieten Flachau (Pongau) sowie Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau): Diese wickeln ihre Bankomatkassen-Zahlungen über andere Anbieter als SIX ab.

Probleme auch bei Tankstellen

Auch die Tankstellen sind durch den SIX-Ausfall massiv betroffen: So könne in vielen Tankstellen weder mit Bankomat- oder Kreditkarte noch mit Tankkarten wie zum Beispiel Routex bezahlt werden, sagte Tankstellen-Betreiber Josef Hettegger.

