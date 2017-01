Siebenjährige gerammt: Oberschenkelbruch

Am Samstag hat in Flachau (Pongau) ein Skifahrer eine Siebenjährige auf einer Piste gerammt. Das Mädchen war mit einem Skikurs unterwegs und brach sich den Oberschenkel. Auch am Katschberg wurde ein Skischülerin zum Unfallopfer.

Am Nachmittag des Silvestertages stieß ein 23-jähriger Pongauer Skifahrer mit dem siebenjährigen deutschen Mädchen der Skikursgruppe zusammen. Das Urlauberkind erlitt dabei den Oberschenkelbruch, wurde von der Pistenrettung ins Tal gebracht und dann vom Rettungshubschrauber ins Spital nach Schwarzach geflogen.

Der 23-jährige Einheimische bliebt unverletzt. Ein freiwilliger Alkoholtest bei ihm ergab 0,0 Promille.

Auch Unfall mit Skischülerin am Katschberg

Im Skigebiet Aineck-Katschberg bei St. Michael im Lungau wurde eine 49-Jährige, die gerade hinter einer Skilehrerin herfuhr, von einer anderen Wintersportlerin gerammt. Die Deutsche wurde schwer am Knie verletzt. Auch ihre Unfallgegnerin - eine 44-jährige Kärntnerin - erlitt Verletzungen.

Ebenfalls am Katschberg fuhr dagegen eine 55-jährige Deutsche in eine Gruppe - vermutlich eine Familie - und stürzte. Die 55-Jährige zog sich dabei eine schwere Knieverletzung zu. Sie bemerkte auf Grund des Schocks die Schmerzen aber erst später. Die Identität der Familie ist nicht geklärt - denn auf der Piste wurden keine Daten ausgetauscht.

Und in Zauchensee (Pongau) fuhr ein 55-jähriger Bayer Samstagvormittag einem 14-Jährigen bei einer Seilbahn-Bergstation hinten über die. Der Mann stürzte dabei, wurde am Brustkorb verletzt und ins Spital nach Schwarzach geflogen. Der 14-Jährige kam ohne Verletzungen davon.

