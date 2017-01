Silvester: Drei Mal sexuelle Belästigung angezeigt

Bei der Polizei in der Stadt Salzburg sind in der Silvesternacht drei Fälle von sexueller Belästigung angezeigt worden. Die Beamten waren heuer nach der Aufregung im Vorjahr besonders aufmerksam.

Eine 20-Jährige zeigte gegen 4.00 Uhr an, dass sie ein Unbekannter vermutlich südländischer Herkunft in einem Altstadtlokal im Schritt berührt habe. Die Polizei wertet hier nun die Videoaufzeichnungen des Lokals aus. Außerdem soll ein asiatisch aussehender Unbekannter auf dem Residenzplatz einer 24-jährigen Salzburgern in den Schritt gegriffen haben.

Taxler wehrt sich gegen Vorwürfe

Im Fall einer 16-jährigen Salzburgerin, die angibt von einem Taxilenker an den Beinen begrapscht worden zu sein, steht Aussage gegen Aussage: Der Taxler konnte bereits ausgeforscht werden und gab an, dass es Differenzen wegen des Fuhrlohns gegeben habe. Er hätte die Jugendliche allerdings nicht angegriffen. Der Mann wurde angezeigt.

Ob es bei diesen drei Fällen bleibt, oder noch weitere Opfer Anzeige erstatten, werden erst die nächsten Tage zeigen, sagte ein Polizeisprecher Sonntagvormittag.

