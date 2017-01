Lego-Bauen als Männerhobby

Was früher die Modelleisenbahn war, ist heute das Lego-Bauen - ein durchaus kostspieliges Hobby für erwachsene Männer. Die Modelle werden dementsprechend immer aufwendiger und komplizierter. Aber das genau soll ja Spaß machen.

Ein Porsche 911 lässt seit Weihnachten das Herz von Matthias Schernberger und Wolfgang Fankhauser höher schlagen: Er besteht aus Legosteinen und ist im Verhältnis 1:8 durchaus detailgetreu nachgebaut. Die Zusammenbau-Anleitung ist ein immerhin 500-seitiges Buch: „Wir haben jetzt zwei Tage dafür gebraucht“, sagt der Maschinenbauer Schernberger. „Es war sehr unterhaltsam, aber auch sehr stressig, dass man den Porsche fertigstellt. Der Motor ist sehr aufwendig zusammenzubauen, dass das alles funktioniert. Man kann aber auch das Getriebe schalten und es funktioniert. Das ist die große Herausforderung bei diesem Modell.“

Mit 300 Euro ist der Lego-Porsche deutlich erschwinglicher als der echte Bolide: „Ich war immer schon ein Porsche-Fan. Darum war das ein ganz großes Wunsch auf meiner Weihnachtsliste“, schildert Fankhauser, im Hauptberuf Barkeeper.

zurück von weiter

„Entspannung“ als Hauptmotiv

Der Lego-Porsche war nur einer der Verkaufsschlager im Weihnachtsgeschäft. Lego war nämlich heuer ein besonders beliebtes Weihnachtsgeschenk für Männer, sagt der Salzburger Spielwarenhändler Gerhard Thurner: „Inzwischen spielen und bauen sehr viele Erwachsene mit Lego, weil’s auch eine Entspannung ist. Das ist oft die Begründung für den Kauf. Das Lego-Bauen dürfte auch als Reminiszenz an die Kindheit ganz attraktiv sein.“

Legospielzeug für Männer hat wesentlich mehr Bauteile als das klassische Kinderlego, ist beträchtlich aufwendiger im Zusammenbau und kostet auch mehr. So besteht ein Schaufelradbagger aus 3.000 Teilen und stand heuer auf so mancher Wunschliste - auch auf der des Außendienstmitarbeiters Markus Aspacher: „Jeder Mann ist - glaube ich - von Maschinen fasziniert. Und jetzt ist es bei Lego Technik sehr interessant, gerade mit den Motoren. Da hat man eine Vielzahl an realistischen Bewegungen und Möglichkeiten, was man damit machen und bauen kann.“

Lego-Bauen als Männerhobby Aufwändige Lego-Bausätze sind mittlerweile zu einem Hobby für Männer geworden. Dementsprechend teuer sind sie auch.

Sammlerstücke um tausende Euro

Markus Aspacher frönt seiner Lego-Leidenschaft bereits seit sechs Jahren. In dieser Zeit haben sich zahlreiche wertvolle Modelle angesammelt - vor allem „Star Wars“-Raumschiffe. Sein Schmuckstück ist ein Millennium Falke: „Damals habe ich dafür 1.500 Euro bezahlt - originalverpackt“, sagt Aspacher. „Heute kostet das zwischen 3.000 und 5.000 Euro - je nach Zustand, ob es aufgebaut oder noch im Karton eingeschweißt ist.“ So wurde aus dem einstigen Kinderspielzeug ein durchaus kostspieliges Männerhobby.

Link: