Chlorgas-Austritt in Hotel

In einem Hotel in St. Michael im Lungau sind Freitagnachmittag rund 200 Liter flüssiges Chlor ausgetreten. Der Küchentrakt musste geräumt werden. Verletzt wurde niemand. Am Abend ging der Küchenbetrieb wieder ganz normal weiter.

Im Technikraum des hoteleigenen Schwimmbades waren aus einem Behälter die rund 200 Liter Chlor ausgetreten. Das Chlor floss in die ordnungsgemäß angebrachte Auffangwanne. Allerdings kam es zu einer chemischen Reaktion und eine Chlorgaswolke stieg auf.

Freiwillige Feuerwehr Tamsweg

Keine Gefahr für Gäste

Aufgrund der eingeschalteten Druckbelüftung der Hotelküche wurde der Küchentrakt verunreinigt. Das Küchenpersonal wurde sofort evakuiert. Einsatzkräfte mehrerer freiwilliger Feuerwehren pumpten das Chlor ab - Die Männer waren zum Teil mit Chemieschutzanzügen ausgerüstet. Am Abend konnte der Küchenbetrieb wieder fortgesetzt werden. Hotelgäste waren laut Polizei zu keiner Zeit gefährdet.

Das neunköpfige Küchenpersonal und die eingesetzten Feuerwehrmänner wurden vorsorglich im Krankenhaus und einer Arztpraxis untersucht, dabei wurden aber keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen festgestellt. Die Feuerwehr stand mit mehr als 50 Mann und acht Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen, und die Polizei mit vier Mann im Einsatz.

