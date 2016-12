Snowboard-Weltelite trainiert in Flachauwinkl

Das Skigebiet in Flachauwinkl (Pongau) ist derzeit Treffpunkt der Snowboard- und Freeski-Weltelite: Denn dort gibt es einen von nur zwei Freestyle-Parks europaweit, wo derzeit auf Spitzenniveau trainiert werden kann.

Trotz des Schneemangels in Europa sind im Absolut Park in Flachauwinkl die riesigen Sprunghügel freigegeben - dank großen Kunstschnee-Aufwandes. Deshalb sind zurzeit auch Trainingsgäste aus halb Europa im Pongau: „Es gibt nur Laax (Schweiz) und den Absolut-Park (in Flachauwinkl), die da wirklich in der obersten Liga mit den Amerikanern mithalten können“, sagt der österreichische Snowboard-Nationaltrainer Christian Scheidl.

ORF

Auch Österreichs-Snowboard-Aushängeschild, die Big-Air-Weltcupführende Anna Gasser, ist zufrieden: „Was wirklich cool ist: Es sind viele Teams da. Es stehen für diese Jahreszeit hier die einzigen zwei großen Kicker, wo Leute in Europa trainieren können.“ Gasser hat ihr Training allerdings nach einer Prellung im Knie derzeit gerade etwas zurückgefahren.

Freestyle-Park „genauso wichtig wie Pisten“

Die Bergbahnen in Flachauwinkl haben früh die Bedeutung des Freestyle-Parks erkannt. Das kommt dem Ort jetzt - im schneearmen Winter - zu Gute: „Wir haben einerseits das große Glück, dass wir hier Grundbesitzer haben, die uns da schon vor einigen Jahren ermöglicht haben, dass wir da Erdformen bauen“, sagt Absolut-Park-Manager Seppi Harml. „Das zweite große Glück war, dass wir wieder - dank der Behörden und der Grundbesitzer - einen Speicherteich bauen konnten. Die Pisten sind uns wichtig, aber der Park ist uns genauso wichtig. Von den 350.000 Kubikmetern Wasser - das sind ungefähr 700.000 Kubikmeter Schnee - brauchen wir ungefähr 15 Prozent für den Park.“

ORF

Durch so viel Kunstschnee wird der Freestyle Park in Flachauwinkl in diesen Tagen zum Tummelplatz der Weltelite. Nahezu unerkannt gehen Weltcupstars und Olympiateilnehmer über Sprunghügel, die ein normaler Skifahrer oder Snowboarder nur mit dem Wort „furchteinflößend“ beschreiben kann.