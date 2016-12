Landestheater: Durchstarterin am Pult

Mirga Grazinyte-Tyla ist eine der großen Durchstarterinnen des Jahres 2016: Sie ist nicht nur Musikdirektorin am Salzburger Landestheater, sondern seit September auch Chefdirigentin in Birmingham - eine Stelle, die auch schon Sir Simon Rattle hatte.

Am Samstag leitet die 30-jährige Grazinyte-Tyla zum ersten Mal das Silvesterkonzert des Salzburger Mozarteumorchesters im Großen Festspielhaus: Mit eine Fülle an Strauss-Melodien ins Neue Jahr zu gleiten, das sei in ihrer Heimat Litauen nicht üblich gewesen, erzählt sie. Erst beim Studium in Graz habe sie diese Konzerte kennen gelernt: „Ich fuhr dann immer wieder nach Hause und habe gesagt: Das müssen wir uns anschauen. Ich hatte dann immer wieder mit meinem Vater Diskussionen, der sagte: Was soll das, diese Walzer und Polkas?“

ORF

Kooperationen für 2017 geplant

Für die 30-jährige Dirigentin geht mit 2016 ein außerordentlich erfolgreiches Jahr zu Ende: Nach ihrer Bestellung als Chefdirigentin in Birmingham wird ihre Arbeit nun auch international viel beachtet. Das britische Orchester beeindruckt sie nicht nur wegen der große musikalischen Energie, sondern auch, weil sich alle sehr sozial engagieren. Mirga Grazinyte-Tyla hat bereits eine Zusammenarbeit mit Salzburg geplant: „Es gibt ja einen wunderbaren Mädchenchor. Mit dem Leiter dieses Chors haben wir uns vorgenommen, dass er zu unserem Projekt im Mai kommt, wo wir mit dem Kinderchor des Theaters und der Festspiele eine Märchenoper von Bronius Kutavicius.“

Mit jungen Menschen arbeitet die Dirigentin auch beim Silvesterkonzert: Denn am Samstag spielt nicht nur das Mozarteumorchester, gleichberechtig an den Pulten sitzen auch Mitglieder des Landesjugendorchester: Jugendlicher Schwung ist also doppelt garantiert.

2012 in Salzburg geehrt

2012 hatte Mirga Grazinyte-Tyla ja den „Young Conductors Award“ für Jungdirigenten der Salzburger Festspiele gewonnen - mehr dazu in Dirigenten-Preis geht erstmals an Frau (salzburg.ORF.at; 30.4.2012)