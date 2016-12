Seil eingefroren: Eiskletterer saßen fest

In Mittersill mussten am Donnerstag Bergretter ausrücken, um zwei in Not geratene Eiskletterer zu bergen. Ein eingefrorenes Seil war den Kletterern zum Verhängnis geworden. Die beiden blieben bei dem Zwischenfall unverletzt.

Die Männer aus Innsbruck (Tirol) und Goldegg (Pongau) hatten den rechten Ödalmfall in der Nähe des Nordportals des Felbertauerntunnels bestiegen. Beim Abstieg fror ihnen etwa 25 Meter vor dem Ende das Seil im nassen Eis ein, weshalb sie dieses nicht mehr abziehen konnten. Für den letzten Abschnitt hatten sie daher kein Seil mehr zur Verfügung.

Nachdem alle Versuche, das Seil wieder freizubekommen, gescheitert waren, setzten sie gegen 18.00 Uhr einen Notruf ab. Bergretter bargen die beiden Alpinisten schließlich. Die Eiskletterer, die gut ausgerüstet waren, blieben bei dem Zwischenfall unverletzt.

