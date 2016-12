Pensionist als mutmaßlicher Seriendieb

Die Polizei hat jetzt in Bad Hofgastein (Pongau) einen 70-jährigen Wiener Pensionisten als mutmaßlichen Seriendieb festgenommen. Er soll über Monate in Hallen- und Thermalbädern Geldbörsen entwendet haben.

Der Mann soll zwischen September und Dezember 2016 in Wörgl (Tirol), Bad Ischl, Vöcklabruck (beide OÖ) und Bad Hofgastein aktiv gewesen sein. Am Mittwoch wurde der Mann in Bad Hofgastein festgenommen. Er hatte sich dort in einer Pension eingemietet und soll in den Thermalbädern des Gasteiner Tales zugeschlagen haben.

Geldbörsen in unbeobachtetem Moment entwendet

Laut Polizei beobachtete der 70-Jährige seine Opfer vorwiegend in Hallen- und Thermalbädern und stahl in einem unbeobachteten Moment die Börsen. Er nahm das Geld heraus, zerschnitt die Geldtaschen und entsorgte sie in den Toilettenanlagen.

Der 70-Jährige ist laut Polizei bereits einschlägig vorbestraft. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Wiener teilweise geständig. Durch die Ermittlungsarbeit konnten ihm neben den Diebstählen in Gastein auch die Straftaten in Oberösterreich und Tirol zugeordnet werden. Der Mann wird jetzt von der Staatsanwaltschaft Wels angeklagt - deshalb wurde der 70-Jährige dorthin überstellt.