Geburtenrekord im neuen Jahrtausend

In Salzburg gab es im Jahr 2015 die meisten Geburten seit 1999. Das zeigen aktuelle Daten der Landesstatistik. Insgesamt erblickten im Bundesland 5.494 Babys das Licht der Welt.

Damit wurde die bisherige Geburtenhöchstzahl im neuen Jahrtausend aus dem Jahr 2014, als 5.445 Neugeborene verzeichnet wurden, um 49 übertroffen. Zuletzt gab es im Jahr 1999 mehr Geburten in Salzburg. Die meisten Kinder, nämlich 1.514, kamen im Flachgau zur Welt. 1.444 waren es in der Landeshauptstadt Salzburg, 872 im Pinzgau, 827 im Pongau, 657 im Tennengau und 180 im Lungau. Von den Babys waren 2.888 Buben und 2.606 Mädchen.

ORF

Die Gesamtfruchtbarkeitsrate lag 2015 bei 1,55. Das bedeutet, dass bei gleichbleibenden Fertilitätsverhältnissen eine Salzburgerin im Laufe ihres Lebens durchschnittlich 1,55 Kinder zur Welt bringen würde. Höher war die Gesamtfruchtbarkeitsrate zuletzt im Jahr 1986. Zur Verhinderung eines Bevölkerungsrückganges bei ausbleibender Migration wäre ein Wert von etwas mehr als zwei Kindern pro Frau erforderlich.

Mütter werden immer älter

Mit ein Grund für die niedrige Periodenfertilität ist der Anstieg des Durchschnittsalters der Mütter, wodurch die Geburten „aufgeschoben“ werden. Besonders stark zugenommen hat das durchschnittliche Alter beim ersten Kind. 1985 lag dieses bei 24,5 Jahren, 1995 bei 25,8 Jahren, 2005 bei 27,3 Jahren und 2015 bei 29,1 Jahren. Die Zunahme wurde also von Dekade zu Dekade höher.

Unehelichenquote unterscheidet sich stark

Im Land Salzburg wurden im Jahr 2015 2.424 der 5.494 Babys, also 44,1 Prozent, unehelich geboren. Auch dieser Wert ist der höchste seit Beginn der Aufzeichnungen. In den Siebzigerjahren war der Anteil noch halb so groß.

Große Unterschiede gab es dabei zwischen den Bezirken: Während in der Stadt Salzburg nur 37,6 Prozent aller Babys unehelich geboren wurden, lag die Unehelichenquote im Lungau bei 65,0 Prozent. Österreichweit wurde nur im steirischen Nachbarbezirk Murau ein höherer Anteil erreicht.

„Durchschnittsbaby“: 3.310 Gramm, 51 Zentimeter

3.310 Gramm Körpergewicht und 51 Zentimeter Körperlänge, lauten die Maße des Salzburger „Durchschnittsbabys“ im Jahr 2015. Seit 1961 – dem ersten Jahr der detaillierten statistischen Aufzeichnungen zu Geborenen – lag das Durchschnittsgewicht damit stets zwischen 3.250 und 3.330 Gramm und die durchschnittliche Körpergröße immer bei 51 Zentimetern. Das Maximalgewicht lag 2015 bei 5.080 Gramm und die Maximallänge bei 60 Zentimetern.

Links: