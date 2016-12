Wohnbauförderung: Nun bleiben Millionen übrig

In der Salzburger Wohnbauförderung droht nun ein Millionenbetrag aus dem Jahr 2016 übrigzubleiben - dies, obwohl zuletzt von einem neuerlichen Budgetloch die Rede gewesen war.

In der Wohnbauförderung geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Der Ansturm auf die Förderung neu war so groß, dass Mitte des Jahres ein Schnitt gemacht werden musste, weil das Geld ausging. Om August wurde dann auch die sogenannte Sanierungs-Förderung gestoppt. Jetzt, zu Jahresende, stellt sich allerdings heraus, dass etliche Millionen aus der Wohnbauförderung überzubleiben drohen.

18,5 Millionen dürften übrig bleiben

Es sind knapp 18,5 Millionen Euro, die mit Jahresende vermutlich übrig bleiben. Das ist deutlich mehr als zehn Prozent des gesamten Förderbudgets von 141 Millionen Euro, das heuer zur Verfügung gestanden ist. Allein bei der im Sommer gestoppten Sanierungsförderung bleiben mehr als acht Millionen über, zwei Drittel der gesamten Fördersumme.

„Bei einer Sanierungsförderung wissen wir zum Zeitpunkt des Ansuchens noch nicht, um wieviel Geld es im betreffenden Fall konkret gehen wird. Das wissen wir erst im Nachhinein. Nun ist Geld übrig geblieben, das aber nicht verloren ist, sondern wieder für die Wohnbauförderung eingesetzt wird. Aber wie gesagt: Es kann eben passieren, dass ein Fördertop in einer gewissen Sparte nicht ausgeschöpft wird“, sagt dazu Wohnbau-Landesrat Hans Mayr (SBG).

ORF

Förderungswerber sollen Teilrechnungen einreichen

In den vergangenen Tagen hat man beim Land nun alles daran gesetzt, die übrig gebliebenen 18 Millionen doch noch an den Mann, genauer gesagt an ein Gemeinnütziges Wohnbauunternehmen zu bringen. Mit Schreiben vom 14. Dezember wurden alle Förderungswerber aufgefordert, erste Teilrechnungen für ihr Projekt einzureichen. Dann könne heuer noch zumindest ein Teil der Wohnbauförderung überwiesen werden, wurde den Betroffenen beschieden.

