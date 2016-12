CDK: 13 Verletzte bei Brand

In einem Zentrum für Menschen mit erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf am Gelände der Christian-Doppler-Klinik (CDK) in der Stadt Salzburg ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. 13 Personen wurden dabei verletzt.

Kurz nach 20.00 Uhr war das Feuer in einem Patientenzimmer des Gunther Ladurner-Pflegezentrums, am Gelände der CDK, ausgebrochen. „Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten 28 Personen in Sicherheit gebracht werden - 13 von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus eingeliefert“, sagt Branddirektor Reinhold Ortler.

Unter den Verletzten befinden sich zwei Pfleger. Jener Patient, in dessen Zimmer der Brand ausgebrochen war, erlitt zudem schwere Verbrennungen.

Elektrischer Rollstuhl als Brandursache?

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll ein elektrischer Rollstuhl in Brand geraten sein. Brandermittler werden Mittwochvormittag aber noch versuchen die konkrete Ursache für das Feuer herauszufinden.

Insgesamt waren bei dem Großeinsatz mehr als 80 Kräfte der Salzburger Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Bruderhof des Roten Kreuzes und der Polizei im Einsatz.

Pflegezentrum erst 2013 eröffnet

Das im Herbst 2013 eröffnete private Gunther Ladurner-Pflegezentrum ist Angaben auf der eigenen Internetseite zufolge ein Heim, das sich auf allgemeine Neurologie, dementielle Erkrankungen, Multiple Sklerose und Wachkoma spezialisiert hat. Für Bewohner stehen 88 Betten zur Verfügung. Es ist nach dem 2011 verstorbenen ehemaligen ärztlichen Leiter der Klinik benannt.