Handel startet stark in letzte Einkaufswoche

In den Salzburger Einkaufszentren und in der Altstadt ist der Ansturm auf die Geschäfte nach den Weihnachtsfeiertagen groß. Der 27. Dezember zählt im Handel seit Jahren zu den frequenzstärksten Tagen.

Am ersten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen werden Gutscheine eingelöst, Geschenke umgetauscht und Bargeld, das zu Weihnachten verschenkt worden ist, gleich wieder ausgegeben. 5.000 Besucher shoppen Dienstagmittag beispielsweise im Europark.

Shopping-Rezept: Wetter, Gutscheine, Sale

Damit ist der Besucherandrang am 27. Dezember gleich groß wie an einem Einkaufssamstag vor Weihnachten. Ein Elektro-Händler sperrte am Dienstag im Europark bereits um 6.00 Uhr auf und lockte mit Sonderangeboten nach Weihnachten. Center-Manager Manuel Mayer spricht von einem sehr erfolgreichen Start in die letzte Einkaufswoche des Jahres.

„Die Kombination aus dem Wetter, den geschenkten Gutscheinen - die ja das Geschenk Nummer 1 waren - und dem beinahe flächendeckenden Sale im Europark, sind die Zutaten für einen erfolgreichen Shopping-Tag heute“, so Mayer.

Umtausch von Geschenken eher selten

Die Umtauschquote von Geschenken hält sich hingegen in Grenzen. Der Sport und auch der Elektrohandel melden fast keine Rückgaben. Lediglich im Textilbereich werden gut zehn Prozent der gekauften Weihnachtsgeschenke gegen andere Artikel eingetauscht. Einen starken Besucherandrang melden auch das Outletcenter in Wals-Himmelreich und die Händler in der Salzburger Altstadt.

