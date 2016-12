Grippewelle bereits in Salzburg angekommen

Die Grippewelle hat Salzburg in diesem Winter heuer früher als sonst erreicht. Alleine im Hausarzt-Notdienstzentrum in der Stadt Salzburg wurden über die Feiertage bis zu 200 Patienten täglich von drei Ärzten versorgt.

Weil während der Feiertage viele Ärzte frei hatten, mussten sich die Patienten etwa in der Stadt Salzburg über Weihnachten an die Notfallambulanzen der Krankenhäuser und an das Hausarzt-Notdienstzentrum in Schallmoos wenden. In letzterem war selbst für die Feiertage ein ungewöhlich großer Andrang sagt Allgemeinmediziner Guido Lehner.

„An den Weihnachtsfeiertagen ist traditionell immer sehr viel los, aber heuer ist es extrem. Es ist überall das gleiche. Ich habe schon gehört, dass in den Notfallambulanzen alles voll ist, bei uns ist alles voll im Notdienstzentrum. Wir sind seit 7.30 Uhr täglich im Einsatz, das Wartezimmer ist voll“, sagt Lehner.

„Influenza ist jetzt schon da“

Ungewöhnlich ist heuer auch, dass schon jetzt viele Patienten über Grippesymptome klagen, bestätigt der praktische Arzt. „Normalerweise kommt die Grippe erst im Jänner/Februar, aber diesen Winter ist die Influenze jetzt schon da. Es sind am Stefanitag auch schon einige Patienten mit typischen Symptomen der echten Grippe da gewesen“, so Lehner.

Diese Symptome ähneln jenen des harmloseren grippalen Infekts, treten aber plötzlicher und heftiger auf. In diesem Fall sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Im Hausarzt-Notdienstzentrum Schallmoos arbeiteten über die Feiertage zwei Ärzte, ein weiterer Arzt stand für Visiten zur Verfügung. Unterstützt von einer Assistentin hatten sie täglich bis zu 200 Patienten behandelt.

Link: