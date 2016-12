Skifahrer nach Unfall geflüchtet

Nach einem Skiunfall in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) ist am Stefanitag der unbekannte Unfallverursacher geflüchtet, ohne sich um die verletzte Skifahrerin zu kümmern.

Eine 46-jährige Skifahrerin aus Berlin war am Montag in Saalbach (Pinzgau) von einem Unbekannten auf der Skipiste niedergestoßen worden. Die Deutsche blieb verletzt liegen. Der andere Wintersportler fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne zu helfen. Die Pistenrettung musste die verletze Frau ins Krankenhaus Zell am See (Pinzgau) bringen.

Zu einem weiteren schweren Skiunfall ist es bereits am Christtag in Großarl (Pongau) gekommen. Ein 18-jähriger Einheimischer prallte bei einer Schussfahrt gegen eine abgesicherte Schneelanze am Pistenrand. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der 18-Jährige von Bergrettern und einem Notarzt ins Tal und dann ins Krankenhaus Schwarzach (Pongau) gebracht.

Links: