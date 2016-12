Wieder Staus durch Grenzkontrollen

Die wieder aktivierten Kontrollen an der Grenze zu Deutschland haben während der Weihnachtsfeiertage zu langen Wartezeiten geführt. Besonders in der Mittagszeit reichte der Stau auf der Westautobahn weit zurück in Richtung Salzburg.

Die Autofahrer am Grenzübergang Walserberg müssen auf dem Weg Richtung Deutschland weiterhin viel Geduld aufbringen. Mehr als 40 Minuten betrug die Wartezit allein Sonntagmittag. Die Grenzkontrollen sind kurz vor Weihnachten auf rund um die Uhr-Betrieb ausgeweitet worden. Kontrolliert wird nicht jedes einzelne Auto, sondern es werden stichprobenartig Fahrzeuge und Insassen geprüft.

Deutschland hat Verlängerung angekündigt

Erst am 24.Dezember hatte der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere angekündigt, die Kontrollen würden noch viele Monate, also über den Februar hinaus, fortgesetzt. Auch der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann spricht sich trotz deutlich zurückgehender Flüchtlingszahlen für eine Verlängerung aus.

„Wenn in der jetzigen Situation Österreich und Deutschland erklären würden, sie bräuchten keine Grenzkontrollen mehr, dann würde das bei bestimmten Leuten im Nahen Osten doch wieder nur als Einladung verstanden, wieder nach Belieben völlig ungehindert einzureisen. Deshalb bleibt es bei den Kontrollen“, betont Herrmann. Ob, und wann die Grenzkontrollen wieder aufgehoben werden, bleibt damit weiterhin völlig offen.

