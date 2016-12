Kuchler bei Streit mit Flasche schwer verletzt

Bei einem Streit in einem Lokal in Flachau (Pongau) ist in den frühen Morgenstunden des Stephanitages ein 23-jähriger aus Kuchl (Tennengau) schwer verletzt worden. In bisher Unbekannter attackierte den Kuchler mit einem Glas.

Dabei erlitt der 23-Jährige mehrere tiefe Schnittwunden im Gesicht. Er musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach (Pongau) gebracht werden. Warum es zwischen den beiden Männern zum Streit kam, ist derzeit noch nicht geklärt.