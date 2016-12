Zinkenlifte dank Schneekanonen in Betrieb

Dank der Schneekanonen konnten die Zinkenkogel-Lifte in Bad Dürrnberg (Tennengau) am Heiligen Abend ihren Betrieb starten. An der Schlepplifttrasse wurde bis zuletzt gearbeitet. Mit Schaufeln konnte sie geschlossen werden.

Weihnachten ist da, nur Schnee ist immer noch Mangelware. Für große Schigebiete ist dies dank technischer Beschneiung kein Problem, viele kleinere Lifte warten dagegen immer noch auf den Saisonstart. Bis vor kurzem war davon auch der Zinkenkogel Lift in Bad Dürrnberg betroffen. Dank viel Arbeit und Technik konnte der Liftbetrieb dort am Heiligen Abend aber starten.

Noch bis vor wenigen Tagen konnte man nur aus eigener Kraft hinauf auf den Dürrnberg. Die Zinkenlifte standen still. Dank der sechs Schneekanonen, acht Schneelanzen, jeder Menge Arbeit und nicht zuletzt auch durch ein paar Zentimeter Naturschnee, ist der Skibetrieb jetzt eröffnet. Bis zuletzt wurde an der Schlepplifttrasse gearbeitet. Der Skibetrieb in den Weihnachtsferien ist damit gesichert.

