Feuerwehren warnen vor Christbaumbränden

Die Feuerwehren in Stadt und Land Salzburg warnen vor erhöhter Brandgefahr in den Weihnachtsfeiertagen und danach. Besonders in den Tagen nach dem Heiligen Abend gebe es immer wieder vermeidbare Brandeinsätze.

Die Weihnachtsfeiertage sind geprägt von gemütlichem Beisammensein - die Kerzen am Adventkranz und am Christbaum sorgen für besinnliche Stimmung. Weil die Zweige aber mit jedem Tag trockener werden, sei größte Vorsicht geboten, heißt es vom Landesfeuerwehrverband. Innerhalb von nur sechs Sekunden stehe ein Christbaum in Vollbrand.

Genau das ist bereits am Heiligen Abend in einem Wohnzimmer in Salzburg-Liefering passiert. Durch Sternspritzer war ein Christbaum in Flammen aufgegangen. Die betroffene Familie konnte den Brand zwar selbst mit einem Kübel Wasser löschen können, nicht immer lässt sich aber Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr rät jedenfalls zu Brandschutz - eben durch einen Kübel Wasser, eine Löschdecke oder einen Feuerlöscher.

Mindestens 50 Zentimeter Abstand zu Brennbarem

Der Christbaum sollte zudem mindestens 50 Zentimeter von Heizkörpern oder brennbaren Materialien wie Vorhängen entfernt stehen. Bei Lichterketten bergen laut Feuerwehr überlastete Steckdosen und kaputte Birnen die größten Gefahren.

Sollte es trotz aller Vorsicht zu einem Brand kommen, raten die Florianijünger Ruhe zu bewahren - den betroffenen Raum zu verlassen, die Türe zum Brandraum zu schließen und andere Betroffene zu warnen.