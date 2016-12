Chirurginnen sangen für Patienten

In der Chirurgie der Salzburger Landeskliniken sind am Freitag Ärztinnen und Krankenpflegerinnen in einer ungewohnten Rolle zu erleben gewesen - nämlich als Weihnachtschor. Sie wollten Patienten und Mitarbeiter in festliche Stimmung bringen.

Vorerst besteht der Chor zwar nur aus zwei Chirurginnen und drei Pflegemitarbeiterinnen, doch er sei ausbaufähig, zeigt sich Klaus Emmanuel, Vorstand der Chirurgie an den Salzburger Landeskliniken, überzeugt. Er hat die Leitung der chirurgischen Abteilung im Mai übernommen und ist Initiator des Weihnachtschors - auch wenn er selbst nicht dabei ist.

„Meine Stimme ist leider nicht chortauglich. Unsere Chormitglieder singen wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Mich selbst hat Gott leider nicht mit einer so schönen Stimme gesegnet, sonst wäre ich gerne dabei“, sagt Emmanuel.

Idee findet bei Patienten Anklang

Bei den Patienten findet die Idee großen Anklang. „Es ist schön, dass uns die Ärztinnen und Pflegerinnen nicht nur fachlich beraten, sondern auch Weihnachtsstimmung ins Haus bringen“, sagt etwa Patient Alois Hettegger.

ORF

Gerade in der Chirurgie rechnet man zu Weihnachten mit einem Patientenansturm, bestätigt Chirurgievorstand Emmanuel. „In dieser Zeit kommen viele Patienten auch wegen Problemen mit Darm, Magen oder Gallenblase, weil zu Weihnachten ja doch auch gut und viel gegessen wird“, sagt Emmanuel. So wollte man am Freitag noch ein bisschen Weihnachtsstimmung vermitteln - quasi also die Ruhe vor dem Sturm.