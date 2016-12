Hochbetrieb für Telefonseelsorge

Während der weihnachtlichen Feiertage haben die Mitarbeiter der Telefonseelsorge und anderer Beratungseinrichtungen Hochbetrieb. Denn gerade in dieser Zeit sind Stress und Konflikte in Familien und in Partnerschaften besonders häufig.

Allein die Nummer der Telefonseelsorge - das ist die Nummer 142 - wird jedes Jahr 16.000 Mal gewählt. Besonders oft ist dies rund um Weihnachten der Fall. Dabei geht es um zwischenmenschliche Konflikte, um Zuspruch in einsamen Stunden, um seelische Unterstützung aller Art.

Bereit zu helfen sind viele Einrichtungen, die angesprochene Telefonseelsorge, die Frauenhäuser Salzburgs, das Männerbüro, der Opfernotruf Weißer Ring, die Hebammenhotline, ein eigener Notruf für verzweifelte schwangere Frauen, Rat auf Draht für Kinder und Jugendliche.

Übersicht der Helplines

Das Elternservice des Landes Salzburg, hat nachfolgende Übersicht von Krisentelefonnummern während der Feiertage und Weihnachtsferien 2016/2017 zusammengestellt:

Krisenintervention Salzburg: + 43 662 433351

Telefonseelsorge Notrufnummer: 142 (ohne Vorwahl)

Hilfe und Unterkunft für Frauen in Gewaltsituationen

•Frauenhelpline gegen Gewalt: +43 800 222555

•Frauenhaus Salzburg: + 43 662 458458

•Frauenhaus Hallein: +43 6245 80261

•Frauennotruf Innergebirg: 0664 5006868

Männerbüro und Männerberatung Salzburg: Telefon +43 676 87466908

Opfernotruf Weißer Ring: Telefon +43 800 112112

Schwanger & verzweifelt: Telefon +43 800 539935

Hebammenhotline für Pinzgau und Pongau: +43 664 2123123

Rat auf Draht für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen: 147 (ohne Vorwahl)

Polizei: 133

Rettung: 144

www.gewaltfrei.salzburg.at − barrierefrei und mit Gebärdensprache in Deutsch, Englisch, Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Französisch

gehoerlosennotruf@polizei.gv.at − Notruf für Gehörlose und Hörbehinderte per SMS und Fax unter + 43 800 133133

