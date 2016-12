Brandgefahr: Feuerwehr gibt Kindern Kurse

Um der Gefahr von Bränden in der Weihnachtszeit entgegenzuwirken, bietet die Berufsfeuerwehr spezielle Kinderkurse an, die über die Gefahren des Feuers informieren.

Rund um den Heiligen Abend und Silvester brennen immer wieder Christbäume oder Adventkränze. Erst in der Nacht auf Freitag endete ein solcher Brand in der Stadt Salzburg glimpflich. Schlimmer war es in Tirol, wo unlängst zwei kleine Mädchen bei einem Zimmerbrand ums Leben gekommen sind. Nun bietet die Berufsfeuerwehr eigene Kinderkurse über die Brandgefahren an.

So wurden etwa Kinder der zweiten Klasse der Volksschule Maxglan für richtiges und damit möglicherweise lebenrettendes Verhalten im Fall eines Brands sensibilisiert. „Wir zeigen zunächst einmal, was alles brennen kann. Es geht vor allem um die Brandgefahr zu Hause und darum, die Kinder für den richtigen Umgang mit offenem Licht und Feuer, aber auch mit elektrischen zu sensibilisieren. Es geht aber auch darum, zu zeigen, was alles zu einem Brand führen kann“ schildert Reinhold Ortler, Branddirektor der Salzburger Berufsfeuerwehr.

Zudem sollen die Kinder auch mit der Ausstattung der Feuerwehr vertraut werden, ergänzt Ortler. „Mit unserer speziellen Schutzausrüstung wirkt unser Auftreten ja doch relativ martialisch. Wenn wir dann am Einsatzort ankommen, dann mag das etwas bedrohlich wirken. Und da wollen wir den Kindern zeigen, dass keiner Angst vor uns Feuerwehrleuten zu haben braucht.“

Mit Theaterrauch werden die Schüler auf die Gefahren durch Rauchgas hingewiesen. Zum Abschluss geht der Traum vieler in Erfüllung - die Kinder durften einmal nach Herzenslust mit dem Löschschlauch spritzen.

