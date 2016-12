Wieder Direktverbindung Salzburg-Israel

Salzburg hat seit Freitag wieder eine Direktverbindung nach Israel. Erstmals seit 15 Jahren ist am Vormittag eine Maschine der staatlichen Fluggesellschaft EL Al mit Urlaubern gelandet, die in die Skigebiete weiterfahren.

Mit leichter Verspätung kam die El Al-Maschine in Salzburg an. „El Al“ bedeutet übersetzt „nach oben, zu Gott hin“. Bei den Sicherheitsvorkehrungen setzen die Isrealis jedoch auf weit mehr als auf Gottvertrauen. Beamte der heimischen Exekutive wurden zusätzlich aufgeboten, dazu eigene Mitarbeiter - in Summe rund zehn Sicherheitkräfte mehr als bei normalen Flügen, bestätigt der Sprecher des Salzburg Airport, Alexander Klaus.

„Maschinen, die aus Israel kommen haben - zusätzlich zu den ohnehin schon hohen europäischen Sicherheitsvorschriften - noch eigene Sicherheitsmannschaften mit. Diese nehmen vor allem nach Israel zurück fliegende Personen mit Befragungen und dergleichen genau unter die Lupe.“

Vorfreude bei ankommenden Passagieren groß

Bei den ankommenden Passagieren war die Vorfreude auf den heimischen Schnee in den Wintersportzentren groß - so zum Beispiel auch bei Marsel Cohin. „Wir sind mit einer Reisegruppe gekommen und ich bin als Begleiterin für die Kinder da. Die Leute hier sind nett und wir freuen uns sehr“, sagte Cohin.

ORF

Im Winter kommen Urlauber aus rund 80 Nationen nach Salzburg. Israel ist ein ziemlich neuer Markt, bestätigt der Chef der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft, Leo Bauernberger. „Jeder neue Herkunftsmarkt hilft uns, noch breiter aufgestellt und damit krisenfester zu sein. Noch machen die Winterurlauber bei den Gästen aus Israel mit etwa 25.000 den kleineren Anteil aus. Im Sommer sind es etwa 160.000. Aber die Entwicklung ist vielversprechend.“

Acht Charterflüge in den kommenden Wochen

Insgesamt acht Charterflüge aus und nach Israel sind für die nächsten Wochen geplant. Speziell bei der Ausreise nach Israel werden die Sicherheitsvorkehrungen am Salzburg Airport noch mehr verstärkt werden.

