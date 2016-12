Altstadt: Weihnachten und Silvester mehr Polizei

In der Salzburger Altstadt werden zu den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Das beschlossen Polizei und Stadtregierung am Donnerstag. Anlass in der Anschlag in Berlin.

Bei einem Sicherheitsgipfel mit allen Einsatzkräften und der gesamten Stadtregierung wurde das Konzept für die Weihnachtsfeiertage und Silvester abgesegnet. Die Eckpunkte: Mehr Polizisten in Uniform und in zivil im Salzburger Stadtzentrum. Der Salzburger Christkindlmarkt hat ja bis zum 26. Dezember geöffnet.

APA/Barbara Gindl

Mehr Sperren zu Silvester

Auch die Altstadtpoller bleiben in der Silvesternacht ausgefahren. Verstärkt werden sollen zu Silvester zudem die Sperren rund um die Staatsbrücke: Der Bereich ist für den Jahreswechsel ohnehin gesperrt. Die Schwarzstraße oder die Imbergstraße sollen jetzt mit quergestellten Polizeiautos gesperrt werden. Beton-Barrieren - etwa wie vor dem Schloss Schönbrunn in Wien - wird es aber nicht geben. Das sei auf den wichtigen innerstädtischen Straßen nicht praktikabel, heißt es von Stadtverwaltung und Polizei.

Sowohl die Exekutive als auch die Stadtregierung weisen aber auch ausdrücklich darauf hin, dass für Salzburg zurzeit keine konkreten Hinweise auf eine erhöhte Gefährdung gebe.

Links: