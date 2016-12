Bewohner löschten Brand in Altstadthaus selbst

Am Freitag in den frühen Morgenstunden haben Bewohner eines Hauses in der Salzburger Altstadt einen Zimmerbrand selbst gelöscht: Sie erstickten die Flammen mit einer Decke.

Gegen 4.26 Uhr wurde Brandalarm in dem Haus an der Nonnbergstiege ausgelöst: Ein Adventkranz auf dem Wohnzimmertisch einer Wohnung war in Brand geraten - warum, ist noch unklar.

Dichter Rauch

Die beiden Bewohner löschten das Feuer mit einer nassen Decke noch selbst, ehe die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte bliesen den dichten Brandrauch mit einem Hochleistungslüfter aus dem Haus. Die Bewohner wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins nahegelegene Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht.