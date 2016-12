Salzburg weiter unter reichsten Bundesländern

Salzburg zählt weiter zu den reichsten Bundesländern Österreichs - das geht aus den aktuellen Wirtschaftsdaten der Statistik Austria für 2015 hervor. Gleich in mehreren Kategorien liegt Salzburg in den Top Drei.

Wertschöpfung, Wirtschaftswachstum und Pro-Kopf-Einkommen: In all diesen Bereichen kommt Salzburg aufs Podest. Beispiel Wachstum: Da liegt Salzburg gemeinsam mit Tirol und dem Burgenland gleichauf an der Spitze. In diesen drei Ländern war die Konjunktur im Vorjahr auch deutlich besser als in Gesamt-Österreich. Bei der Wertschöpfung liegt Salzburg auf Platz zwei hinter Wien, beim Pro-Kopf-Einkommen auf Platz drei hinter Vorarlberg und Niederösterreich. Statistisch hatte jeder Salzburger 2015 22.800 Euro an verfügbarem Einkommen im Jahr.

Handel der wichtigste Wirtschaftsbereich

Auch im Vergleich der Regionen liegt ein Salzburger Gebiet im Spitzenfeld: Die wirtschaftlich stärkste Region ist das Gebiet Linz-Wels knapp vor der Stadt Salzburg und dem Flachgau. Dahinter folgen Wien und die Region Bludenz-Bregenzer Wald. Der wichtigste Wirtschaftsbereich im Bundesland Salzburg ist übrigens nicht der Fremdenverkehr - sondern der Handel. Schließlich haben große Handelsketten wie zum Beispiel Spar Österreich und mehrere große Autohändler wie zum Beispiel Porsche Austria in Salzburg ihren Hauptsitz.

