Wanda-Konzert: Begeisterung in Salzburg

Die Wiener Pop-Band Wanda hat Mittwochabend in der Salzburgarena für Begeisterungsstürme gesorgt: Rund 3.000 Fans bejubelten die fünf Musiker - und die revanchierten sich mit einer energiegeladenen Show.

Schon vor Beginn des Konzerts waren die Wanda-Fans in der Salzburgarena kaum mehr zu halten. Beim ersten Song kannte die Begeisterung dann keine Grenzen mehr. Die Bühnenpräsenz und die musikalische Überzeugungskraft von Wanda entfalteten ihre Wirkung.

ORF

Bassist Reinhold „Ray“ Weber ging es vor dem Konzert ähnlich: „Es kocht so sehr in uns drinnen - eine Mischung aus einer gewissen Art von Nervosität und Willenslust -, dass wenn wir auf der Bühne stehen und den ersten Ton anspielen, dass wir dann alle voll dabei sind und alles vergessen haben, was rundherum in unserem Leben passiert.“

ORF

Fans sangen viele Songs lautstark mit

Etliche Songs der ersten beiden Erfolgs-Alben „Amore“ und „Bussi“ wurden von den Konzertbesuchern in Salzburg lautstark mitgesungen. „Wenn man die Musik so gut kennt und ein Fan ist, dann beurteilt man nicht mehr mit gut oder schlecht - sondern man war halt dabei - das ist das Wichtigste“, sagte einer der Besucher. „Sehr viel Stimmung, sehr bodenständig und sympathisch“ sagte ein anderer Konzertgast über die fünf Musiker aus Wien.

Popmusik mit Amore - so bezeichnen die Musiker selbst ihren Stil. Für das neue Jahr gibt es ehrgeizige Pläne: „Wir arbeiten sehr intensiv am neuen Album“, sagt Schlagzeuger Lukas Hasitschka. „Wir lassen uns da diesmal einmal Zeit und Freiraum. Deshalb legen wir uns noch nicht fest.“ Donnerstagabend spielt Wanda noch in Innsbruck - dann ist eine kreative Pause angesagt.