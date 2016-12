Trickdieb auf Autobahnrastplatz in Eben

Auf einem Autobahnrastplatz bei Eben (Pongau) ist Mittwochabend eine 51-jährige Deutsche von einem Trickdieb bestohlen worden. Der Mann stahl der Frau die Handtasche.

Der Mann verwickelte die Ärztin, die gerade in ihr Auto eingestiegen war, in ein Gespräch. Er log ihr vor, dass ihr Autoreifen beschädigt sei. Als die Frau ausstieg, um den Reifen zu kontrollieren, öffnete der Mann die Beifahrertüre des Autos und nahm die Handtasche mit. Darin befanden sich Schmuck, Bargeld, Bankkarten und Ausweise. Der Dieb flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht jetzt nach ihm.