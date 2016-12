Patientenansturm über Weihnachten erwartet

Der Hausarzt-Notdienst in der Stadt Salzburg rechnet während der Weihnachtsfeiertage mit einem Patientenansturm. Schon am vergangenen Wochenende suchten 180 Patienten an einem Tag das Notdienstzentrum in Salzburg-Schallmoos auf.

Die Grippewelle hat Salzburg erreicht. Das wirkt sich in der Notaufnahme im Landeskrankenhaus, aber auch im Hausarzt-Notdienstzentrum in Salzburg-Schallmoos aus. Seit zwei Wochen werden die Ordinationen von praktischen Ärzten regelrecht überrannt, sagte Guido Lehner, Leiter des Hausarzt Notdienstzentrums und praktischer Arzt. "Am Weihnachtswochenende rechnen wir mit einem Ansturm, weil die Grippewelle dieses Jahr früher eingesetzt hat und seit zwei Wochen sehr viele Patienten die Ordinationen aufsuchen, schilderte Lehner.

SALK: Feiertage beliebter Behandlungstag

Auch in der Notaufnahme der Salzburger Landeskliniken bereiten sich die Ärzte auf einen größeren Patientenansturm während der Feiertage vor. Die Grippewelle ist auch hier im Wartezimmer angekommen, sagte Uta Hoppe, Leiterin der Internen Notaufnahme. „Oft ist es so, dass Patienten zunehmend an den Feiertagen zu uns kommen. Am letzten Feiertag haben wir 150 Patienten behandelt, das ist sehr viel. Die Behandlungen dauern oft länger, hier sind nicht immer nur leichte Fälle dabei“, sagte Hoppe.

Um lange Wartezeiten für Patienten vor allem an Feiertagen vermeiden zu können, appelliert das Landeskrankenhaus an die Patienten mit leichteren Erkrankungen das Hausarzt Notdienstzentrum in Salzburg-Schallmoos aufzusuchen und sich nicht automatisch in der Notaufnahme der Salzburger Landeskliniken behandeln zu lassen. Das Notdienstzentrum in Schallmoos ist telefonisch unter 141 erreichbar und hat an Wochenenden und Feiertagen von 08.00 bis 13.00 Uhr und von 16.00 bis 23.00 Uhr geöffnet.