Festung bleibt eine Stunde lang dunkel

Aus Solidarität mit den Terror-Opfern von Berlin und Aleppo bleibt die Festung Hohensalzburg in der Stadt Salzburg am Freitagabend dunkel. Die Strahler werden für 60 Minuten als Stunde des Gedenkens abgeschaltet.

Von 20.00 bis 21.00 Uhr wird die Festung am Freitag nicht beleuchtet und bleibt als Zeichen der Solidarität dunkel. Die sechs Strahler, die das Wahrzeichen für gewöhnlich vom Salzburger Dom aus anstrahlen, werden um kurz vor 20.00 Uhr für 60 Minuten abgeschaltet. Mit der dunklen Festung will die Stadt Salzburg eine Stunde des Gedenkens an die Opfer von Berlin und Aleppo abhalten.

Stadt Salzburg/Killer

Dunkles Wahrzeichen als Zeichen des Mitgefühls

„Einen Tag vor Heiligabend wollen wir eine Stunde lang bewusst innehalten und nachdenken, was unsere persönlichen Möglichkeiten sind, für mehr Menschlichkeit und Frieden einzutreten“, sagte Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ).

Zwölf Menschen kamen beim Anschlag in Berlin am Montag ums Leben, 48 wurden schwer verletzt - mehr dazu in: Terror in Berlin(news.ORF.at; 20.12.2016).

