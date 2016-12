Neue Sternwarte am Haunsberg

Salzburg bekommt am Haunsberg auf dem Gemeindegebiet von Nußdorf (Flachgau) eine neue Sternwarte. Das hochmoderne Observatorium wird mit zwei Kuppeln, zwei Spiegelteleskopen und einer Beobachtungsterrasse ausgestattet.

Die Sternwarte am Voggenberg bei Bergheim (Flachgau) ist bereits 28 Jahre alt und längst nicht mehr am Stand der Technik. Nach langjähriger Planung realisiert das Haus der Natur die neue Sternwarte am Haunsberg.

Privater Spender war Initiator der neuen Sternwarte

Ein privater Spender hat den Neubau angeregt und übernimmt die Hälfte der Kosten, sagte Norbert Winding, Direktor vom Haus der Natur. Der großzügige Spender aber wollte anonym bleiben. „Mit dieser Teilfinanzierung im Hintergrund war es möglich auch die öffentliche Hand ins Boot zu holen“, sagte Winding.

Die Gesamtkosten der neuen Sternwarte betragen rund 2,4 Millionen Euro. Das Land Salzburg übernimmt 700.000 Euro. 100.000 Euro steuern die Stadt und die Salzburg AG bei. Auch die Anrainergemeinden Nußdorf, Obertrum und Anthering beteiligen sich an den Errichtungskosten der neuen Sternwarte. Zusätzlich ist eine öffentliche Bausteinaktion geplant.

Haus der Natur

Sternwarte auch offen für Laien

Wie schon bei der Sternwarte am Voggenberg, übernimmt die Betreuung des Observatoriums auch am Haunsberg die Arbeitsgruppe für Astronomie am Haus der Natur. Bei der hochmodernen Sternwarte wird in Zukunft nicht nur geforscht, das Observatorium soll auch für interessierte Laien offen stehen, ebenso für Schulen und Universitäten. Zudem wird am Haunsberg ein Vortrags- und Veranstaltungssaal gebaut. Der Zugang zur neuen Sternwarte wird barrierefrei sein. Das Gebäude selbst wird nachhaltig mit Energie versorgt.