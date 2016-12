Strengere Bauland-Regeln: Gesetz auf dem Weg

Salzburgs Raumordnungsreferentin Astrid Rössler (Grüne) hat jetzt nach zwei Jahren Diskussion ein neues Gesetz mit deutlich strengeren Regeln für dem Umgang mit Bauland auf den Weg gebracht. Widerstand ist zu erwarten.

Für Umwidmungen von Grünland in Bauland werden die Regeln in dem neuen Raumordnungsgesetz (ROG) deutlich verschärft: Neue Widmungen sollen künftig auf zehn Jahre befristet werden. Wird innerhalb dieses Zeitraums nicht gebaut, wird automatisch wieder rückgewidmet - in der Regel in Grünland. Das ist ein zentraler Punkt im neuen ROG.

Frist, in der gewidmeter Grund bebaut werden muss

Zudem soll eine Infrastrukturabgabe dafür sorgen, dass bereits gewidmetes Bauland „mobilisiert“ - also innerhalb der nächsten fünf Jahre bebaut wird. Diese Frist kann auf maximal 15 Jahre verlängert werden, wenn Eigenbedarf nachgewiesen wird - dieser gilt aber nur für den Eigentümer selbst und seine Kinder. Pro Parzelle gelten maximal 700 Quadratmeter als Eigenbedarf. Die geplante Infrastrukturabgabe ist jährlich an die Gemeinde zu bezahlen - und liegt bei mindestens 860 Euro. Alternativ kann der Grundstückseigentümer auch einen Antrag auf Rückwidmung von Bau- in Grünland stellen - mit dem entsprechenden Wertverlust.

Im neuen Gesetz sind auch Maßnahmen im Kampf gegen Zweitwohnungsgebiete vorgesehen. Die Gemeinden sollen sich in diesem Bereich auch selbst beschränken können. Zudem sollen mit dem neuen Gesetz Handelsgroßbetriebe - sprich Einkaufszentren - auf der grünen Wiese, meist unmittelbar an Ortseinfahrten, der Vergangenheit angehören. Bestehende Einkaufszentren dürfen nur noch ein Mal erweitern - um zehn Prozent, aber maximal um 200 Quadratmeter.

Gesetz acht Wochen in der Begutachtung

Der Entwurf für das neue Gesetz ist jetzt acht Wochen lang in der Begutachtung. Es ist nicht zu erwarten, dass das Gesetz ohne Widerstände abgesegnet wird. Ressortchefin Rössler hofft zumindest auf Akzeptanz vom Gemeindeverband - dem stellte sie das Gesetz bereits Dienstagabend vor: „In vielen Gesprächen mit dem Gemeindeverband habe ich in den vergangenen Wochen die Novelle durchgearbeitet“, sagte Rössler. „Ich möchte mich für die unkomplizierte und konstruktive Herangehensweise und die freundliche Atmosphäre ausdrücklich bei Präsident Günther Mitterer (ÖVP) und seinem Team bedanken.“

