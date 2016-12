Bau der MACO-Erweiterung beginnt

Nach jahrelangem Streit beginnt jetzt die Erweiterung des Beschlägeherstellers MACO in Salzburg-Süd. In acht Monaten soll das neue Kunden-, Forschungs- und Innovationszentrum fertiggestellt sein.

Die Baustelle zur Erweiterung auf dem Firmengelände zwischen der Alpenstraße und der Salzach wird noch vor Weihnachten eingerichtet, es beginnen auch erste Grabungsarbeiten. Die Baubewilligung ist seit einer Woche rechtskräftig. Der Baubeginn für ein ebenfalls geplantes Parkhaus auf dem Gelände ist laut MACO-Geschäftsführungsvorsitzenden Guido Felix noch nicht fixiert.

Tauziehen seit 2005

Rund um die Erweiterung des Firmengeländes spielte sich in der Stadt Salzburg seit 2005 ein politisches Tauziehen um das Landschaftsschutzgebiet an der Stelle ab: Umweltschützer und Landesumweltanwalt wollten die Erweiterung zunächst verhindern. Schließlich wurde ein Kompromiss vereinbart. Der Beschlägehersteller MACO mit Zentrale in Salzburg beschäftigt in weltweit 15 Niederlassungen insgesamt mehr als 2.100 Mitarbeiter.

Links: