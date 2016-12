Untreue: Ex-Druckereigeschäftsführerin verurteilt

Die ehemalige Geschäftsführerin einer Druckerei ist am Dienstag am Salzburger Landesgericht wegen Untreue verurteilt worden. Die Frau und ein Komplize hatten einem Druckfarbenlieferanten überhöhte Preise bezahlt und die Differenz kassiert.

Die Frau, die schon im Jahr 2010 wegen Untreue bei einem Prozess in Graz zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden war, erhielt am Dienstag in Salzburg eine Zusatzstrafe in der Höhe von neun Monaten auf Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig.

400.000 Euro Schaden für Druckerei

Die Angeklagte hatte sich im Verfahren grundsätzlich wegen Untreue schuldig bekannt. Die Frau und ein Ex-Prokurist der Druckerei zahlten in den Jahren 2003 bis 2005 einem Druckfarbenlieferanten einen überhöhten Preis und kassierten danach die Differenz zum regulären Preis. Die Schadenshöhe wurde am Dienstag vom Gericht mit 400.000 Euro allerdings um rund 150.000 Euro niedriger als angeklagt angenommen.

Das Verfahren gegen den Ex-Prokuristen der Firma war wegen Krankheit schon zu Prozessauftakt ausgeschieden worden. Die ehemalige Druckerei hatte im November 2007 mit 27 Millionen Euro Schulden Konkurs anmelden müssen.