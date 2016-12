Staus: Kritik an Verkehrsregelung in Eugendorf

Eine neue Verkehrsregelung in Eugendorf sorgt jetzt bei tausenden Pendlern im Flachgau für Aufregung. Denn gerade der morgendliche Stau aus Richtung Henndorf/Neumarkt ist dadurch deutlich länger geworden.

Täglich fahren rund 38.000 Fahrzeuge jeden Tag durch Eugendorf. Denn dort treffen sich zwei Haupt-Pendlerstrecken aus dem Flachgau: Die Obertrumer Landesstraße (L102) aus Seekirchen und die Wiener Straße (B1) aus Henndorf bzw. Neumarkt am Wallersee.

ORF

Landesstraßenverwaltung „kümmert sich zu wenig“

Doch seit einer Woche gibt es bei der Ortseinfahrt von Eugendorf für jene Pendler, die aus Richtung Henndorf/Neumarkt kommen, statt zwei Spuren wie bisher nur noch eine. Die Landesstraßenverwaltung, die auch für die B1 in Eugendorf zuständig ist, änderte das. Die Folge sei kilometerlanger Rückstau in der Früh, ärgert sich der Eugendorfer Bürgermeister Johann Strasser (ÖVP): „Ich muss schon bekritteln, dass sich die Landesstraßenverwaltung viel zu wenig darum kümmert. Sobald das umgestellt ist, gehört von Fachleuten genau geschaut, wie das funktioniert. Dann gehört nachjustiert. Wir wollen nicht, dass die Pendler verärgert werden.“

Kreisverkehr-Chaos in Eugendorf Das Stauchaos im nördlichen Flachgau sorgt neuerlich für Aufregung. In Eugendorf wurde die Verkehrsführung stadteinwärts geändert.

Seit der Umstellung der Verkehrsführung stimme auch die Ampelschaltung auf der L102 einfach nicht mehr, ergänzt Strasser. Die Fahrzeuge aus Seekirchen haben freie Fahrt, während der Verkehr aus Richtung Henndorf/Neumarkt steht. Deshalb verlangt jetzt der Neumarkter Bürgermeister Adolf Rieger (ÖVP), „dass wenn es entsprechende Staulängen gibt, die Ampel so geschaltet wird, dass die Staus in beiden Richtungen in etwa gleich lang sind, damit keiner benachteiligt oder bevorzugt wird.“

ORF

Verkehrslandesrat kündigt Verbesserungen an

Aus der Landesstraßenverwaltung heißt es dazu, dass man die Ampelschaltung prüfen wird. Sie könne aber frühestens kommendes Jahr geändert werden. Auf ORF-Anfrage kündigte Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG) an, sich persönlich um die Sache zu kümmern. Die jetzige Situation dürfe kein Dauerzustand werden.