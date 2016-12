DJ Ötzi sang für Obdachlose

Schlagerstar DJ Ötzi hat Montagabend im Schloss Hellbrunn in Salzburg zu Gunsten der „Salzburger Wärmestube“ gesungen. Dort gibt es Mahlzeiten und Waschmöglichkeiten für Obdachlose und bedürftige Menschen.

Tausende Besucher kamen Montagabend zu dem Benefizkonzert von DJ Ötzi, Nik P., Piccanto, Julia Buchner, Uwe Schmidt und Johanns Erben. Der Reinerlös der Veranstaltung kam der Salzburger Wärmestube zu Gute. Dort werden regelmäßig warme Mahlzeiten für Bedürftige angeboten. Dazu haben sie dort die Möglichkeit, sich zu duschen oder ihre Wäsche zu waschen.

Der Schlagerstar - im bürgerlichen namen Gerry Friedle - engagiert sich schon seit Jahren für die Sozialeinrichtung in einem Nebengebäude der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg-Liefering. Mit seinen jährlichen Benefizkonzerten garantiert er der Wärmestube so einen Grundstock an Einnahmen.

